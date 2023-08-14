Росіяни вдарили ракетами по Запорізькому районі. Двоє людей загинуло

Новини

Уночі 14 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по населеному пункті в Запорізькому районі. Загинули дві людини.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Через обстріл повністю зруйновані два житлові будинки. Ще два — пошкоджені, а в сусідніх повилітали вікна.

Надзвичайники врятували трьох людей з-під завалів під час пошуково-рятувальної операції.