Росіяни вдарили ракетами по Запорізькому районі. Двоє людей загинуло
- Автор:
- Ліза Бровко
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Уночі 14 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по населеному пункті в Запорізькому районі. Загинули дві людини.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Через обстріл повністю зруйновані два житлові будинки. Ще два — пошкоджені, а в сусідніх повилітали вікна.
Надзвичайники врятували трьох людей з-під завалів під час пошуково-рятувальної операції.
- Цієї ж ночі росіяни атакували ракетами й дронами Одесу. Там постраждали три людини. Під час нічної атаки на Херсон травми отримали теж троє людей.