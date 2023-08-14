Повітряні сили: ППО збила вночі всі ракети й безпілотники

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У ніч на 14 серпня росіяни запустили кілька хвиль ударних безпілотників і крилатих ракет по Одесі. Сили протиповітряної оборони збили всі 15 Shahed-136/131 і вісім «Калібрів».

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники летіли з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), а «Калібри» – з акваторії Чорного моря (фрегат в районі Ялти).

Щоб знищити повітряні цілі, військові застосували зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю.

Тим часом на Бахмутському напрямку зенітний ракетний підрозділ збив російський вертоліт, тип якого ще уточнюють.