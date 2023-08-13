Над Україною пролетів пасажирський літак із Норвегії, попри заборону таких рейсів

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Норвезький пасажирський літак дорогою до Туреччини залетів у закритий авіапростір України, порушивши початковий маршрут через шторм.

Про це пише норвезьке видання NRK.

Авіакомпанія BBN Airline підтвердила інцидент, який стався 25 липня, і заявила, що запобігатиме такому на майбутнє.

Екіпаж літака вирішив змінити маршрут і пролетіти небом України попри заборону — щоб оминути шторм. Літак повернув із північно-східної Угорщини до південно-західної України, після чого увійшов у повітряний простір Румунії.

Видання звернулося до авіакомпанії ще з кількома запитаннями, зокрема, чи знали пасажири, що вони над Україною, чи інформували українську владу про перетин повітряного простору, як довго літак був у небі над Україною. Однак BBN Airline не дала відповідей. Так само на запит NRK поки що не відповіли Міноборони й МЗС України.