Премʼєр-міністр: В Україні відремонтували понад половину електростанцій

Новини

Синиця Олександр / УНІАН

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль інформував, як просуваються ремонти енергообʼєктів в Україні під час підготовки до зими.

За його словами, уже відремонтували пʼять блоків атомних електростанцій — залишилося завершити ремонт чотирьох. Щодо гідроелектростанцій, то 32 агрегати відновили й ще стільки ж перебувають у ремонті.

Ремонтні бригади відновили 62% енергоблоків теплових електростанцій й 70% теплоелектроцентралей.

Тим часом «Укренерго» на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. А високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.

«Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів», — наголосив Шмигаль.

Разом з цим уряд розширює програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні. Тепер вона доступна для закладів культури, органів соцзахисту, ОСББ, бібліотек та музеїв, спортивних організацій тощо. Мета — замінити 50 мільйонів ламп, щоб зменшити навантаження на енергосистему.