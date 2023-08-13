На Херсонщині кількість жертв російського обстрілу збільшилася до 7

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У лікарні помер 12- річний хлопчик, якого дістали з-під завалів будинку в селі Широка Балка. Кількість жертв обстрілу 13 серпня на Херсонщині збільшилася до семи.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Загинула і вся родина хлопчика — мати, батько і сестричка, яка народилася 23 дні тому.

Крім родини, у Широкій Балці через артилерійський обстріл загинув місцевий мешканець. У Станіславі на Херсонщині загинули двоє чоловіків. Ще одна жінка отримала поранення.