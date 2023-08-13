Росіяни обстріляли два села на Херсонщині. Загинуло шестеро людей, серед них — дитина

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Росіяни обстріляли два села на Херсонщині — Станіслав і Широку Балку.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Широкій Балці через артилерійський обстріл загинув місцевий мешканець і родина — чоловік, дружина та їхня донечка, якій було 23 дні від народження. Дванадцятирічний син загиблих — у тяжкому стані.

У Станіславі було 12 прильотів. Загинули двоє чоловіків. Ще одна жінка отримала поранення. Пошкоджено пʼять приватних житлових будинків.