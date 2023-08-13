В Іраку розблокують Telegram

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Міністерство звʼязку Іраку заявило, що 13 серпня розблокує месенджер Telegram.

Про це пише Reuters

У заяві відомства йдеться, що заборону вирішили скасувати після того, як «компанія, що володіє платформою, відреагувала на вимоги органів безпеки розкрити організації, що злили дані громадян».

У пресслужбі Telegram зазначили, що розміщення особистих даних без згоди заборонено умовами використання Telegram, і модератори регулярно видаляють такі дані.

«Ми можемо підтвердити, що наші модератори видалили кілька каналів, які обмінювалися особистими даними. Однак ми також можемо підтвердити, що жодних запитів на приватні дані користувачів із Telegram не було і їх не передавали», — заявили у компанії.