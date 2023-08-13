США повернули Італії понад 250 викрадених витворів мистецтва
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сполучені Штати Америки повернули Італії понад 250 стародавніх артефактів.
Про це пише BBC.
У 1990-х роках ці предмети викрали й продали американським музеям і приватним колекціонерам. Деякі з витворів мистецтва опинилися в Техасі. За даними Міністерства культури Італії, артефакти виставляли в музеї Menil Collection в Гʼюстоні, але представники музею це спростовують.
Серед дорогоцінних артефактів — горщики, картини і скульптури. Деяким з них близько 3 000 років. Вони коштують десятки мільйонів євро.
Найдавніший з предметів датується залізним віком — приблизно 1000—750 роки до нашої ери.
- У січні 2023 року Сполучені Штати Америки повернули Італії 60 викрадених стародавніх артефактів, загальна вартість яких перевищує $20 мільйонів.