Генштаб: Російські війська безуспішно наступали на Харківщині й Донеччині

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Минулох доби російські війська невдало наступали на північному сході від Синківки, на північ від Кислівки і на південному сході від Андріївки в Харківській області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Донеччині ворог спробував наступати на околицях Кліщіївки та Білої Гори, успіху не мав. Також росіяни невдало спробували повернути втрачену позицію в околицях Урожайного.

Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на околицях Авдіївки й Марʼїнки.

Сили оборони України продовжують наступати в напрямку Мелітополя і Бердянська, мають частковий успіх у районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах.

Минулої доби російська армія втратила приблизно 560 військових, три танки, 11 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем і пʼять систем ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 253 850 росіян.

Українська авіація 10 разів вдарила по зосередженню російських військ, озброєння і техніки ворога.

Ракетно-артилерійські війська вразили зенітно-ракетну систему, склад боєприпасів, станцію електронної боротьби і три артилерійські системи.