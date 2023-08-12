На Таврійському напрямку є відбиті території та частковий успіх у районі Роботиного

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Getty Images / «Бабель»

На Таврійському напрямку є відбиті території, Сили оборони продовжують працювати.

Про це 12 серпня повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Генштаб уточнює, що Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх у районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах.

За даними Тарнавського, за останню добу російська армія втратила 242 військових: загиблі — 80, поранені — 160, полонені — 2. Також знищено три склади боєприпасів росіян.