Лісові пожежі на Гаваях вже знищили житла на понад мільярд доларів

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Лісові пожежі на Гаваях, на острові Мауї зруйнували 3 088 житлових будинків — збитки сягають щонайменше $1,3 мільярда. Про це ідеться в попередній оцінці дослідницької компанії CoreLogic, цитує CNN.

Переважна більшість матеріальних збитків припадає на місцевість Лахайна — це туристичний та економічний центр, де проживає не менше ніж 12 тисяч людей. CoreLogic прогнозує, що потрібно буде реконструювати понад 2 808 будинків на $1,1 мільярда, збитки для місцевості Пулеху становлять близько $147 мільйонів, для Пукалані — близько $4,2 мільйона.

Катастрофічна вогненна буря також знищила безліч підприємств на острові, які не враховані в оцінці CoreLogic. Точна сума збитків досі невідома. CoreLogic підкреслила, що знадобиться «певний час», щоб оцінити їх.

Зруйнована місцевість Лахайна, 11 серпня 2023 року.