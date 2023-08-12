Лісові пожежі на Гаваях вже знищили житла на понад мільярд доларів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Лісові пожежі на Гаваях, на острові Мауї зруйнували 3 088 житлових будинків — збитки сягають щонайменше $1,3 мільярда. Про це ідеться в попередній оцінці дослідницької компанії CoreLogic, цитує CNN.
Переважна більшість матеріальних збитків припадає на місцевість Лахайна — це туристичний та економічний центр, де проживає не менше ніж 12 тисяч людей. CoreLogic прогнозує, що потрібно буде реконструювати понад 2 808 будинків на $1,1 мільярда, збитки для місцевості Пулеху становлять близько $147 мільйонів, для Пукалані — близько $4,2 мільйона.
Катастрофічна вогненна буря також знищила безліч підприємств на острові, які не враховані в оцінці CoreLogic. Точна сума збитків досі невідома. CoreLogic підкреслила, що знадобиться «певний час», щоб оцінити їх.
- Лісові пожежі на гавайському острові Мауї почалися 10 серпня. Вогонь швидко охопив більшу частину острова і перекинувся на історичне місто Лахайна, яке було туристичним центром із населенням 12 тисяч людей. За словами губернатора, на його відновлення знадобляться роки.