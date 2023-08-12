Рада викликає голову ЦВК через розслідування журналістів щодо її члена Юрія Буглака. Він виїхав до США і отримав з бюджету 1,5 млн грн

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Профільний комітет Верховної Ради хоче заслухати голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка через ситуацію навколо члена ЦВК Юрія Буглака, який за даними журналістів виїхав до США перед вторгненням і за цей час отримав 1,5 млн гривень з держбюджету.

Про це написала голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Сподіваємося на присутність голови ЦВК та на вичерпні відповіді на питання членів нашого комітету [державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування]. Також запрошуємо колег з команди Петра Порошенка, членів фракції «Європейська солідарність», задати питання щодо Юрія Буглака», — написала вона.

Народні депутати Артур Герасимов та Ірина Геращенко з фракції «Європейська солідарність» уже зареєстрували постанову про відставку Буглака. Вони заявили, що розслідування журналістів є приводом для відповідного кадрового рішення, «принаймні з позиції моралі та етики».

Про що розслідування?

У четвер, 10 серпня, проєкт «Схеми» опублікував розслідування щодо члена ЦВК Юрія Буглака, у якому стверджував, що чиновник покинув Україну за 12 днів до повномасштабного вторгнення росії й досі не повернувся з-за кордону. Він проживає у США, у передмісті Маямі, і за півтора року отримав 1,5 мільйона гривень з державного бюджету. Із вказаної суми 230 тисяч гривень — це допомога «для вирішення соціально-побутових питань» через народження дитини та «на оздоровлення».

Журналістам Буглак сказав, що дистанційна робота не заборонена, тому він може працювати з будь-якої точки світу.

«Скажіть, хіба є різниця, перебувати, наприклад, у місті Ужгород або в місті Івано-Франківськ, або в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місті, працювати і отримати зарплату? В чому різниця? У місті Кошице і місті Ужгород. У чому різниця для посадовця, якщо він має право працювати дистанційно?» — заявив Буглак.