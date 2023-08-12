ЄС передав Україні 224 тисячі артилерійських снарядів у межах запланованого мільйона

Новини

У межах плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів впродовж року Євросоюз уже передав Києву 223,8 тисячі таких боєприпасів і 2 300 ракет різних видів.

Про це повідомив речник ЄС Петер Стано, пише DW.

В березні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки війська на фронті зіткнулися з їх нестачею. Країни погодили план, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та спільні замовлення на виробництво снарядів. Мета — передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.

Financial Times писала, що Україна просить ЄС щомісяця передавати 250 тисяч боєприпасів.