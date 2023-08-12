На Гаваях через лісові пожежі загинули щонайменше 67 людей. Це найсмертоносніше стихійне лихо в історії штату

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Кількість загиблих через лісові пожежі на гавайському острові Мауї зросла до 67, проте губернатор Гаваїв Джош Грін попередив, що їх буде більше.

Як пише Sky News, уже зараз зрозуміло, що це найсмертоносніше стихійне лихо відтоді, як Гаваї в 1959 році стали американським штатом.

Вогонь на острові знищив тисячі будівель. Колишня столиця Лахайна вигоріла вщент. Пожежу навколо міста вдалося локалізувати на 85%, а загалом на острові — лише на 50%. Наразі слідчі намагаються встановити її причину.