Генштаб: Війська росії втратили в Україні ще 510 військових вбитими та 10 артилерійських систем

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 12 серпня. За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 510 військових вбитими, 5 танків, 6 бронемашин, 10 артилерійських систем, 12 одиниць автотехніки, 3 одиниці спецтехніки, одну систему ППО, крилату ракету і 4 безпілотники.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

На фронті за минулу добу було понад 30 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах.