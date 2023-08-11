Телескоп Hubble показав нове зображення лінзоподібної галактики

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Космічний телескоп Hubble зробив зображення лінзоподібної галактики NGC 6684 у блідому серпанку із зірок, космічних пилу й газу.

Про це пише NASA.

Галактика розташована за 44 мільйони років від Землі в сузірʼї Павич. Його видно на південному небі. Павич входить у групу чотирьох сузірʼїв під загальною назвою «Південні птахи».

ESA/Hubble & NASA, R. Tully

Лінзоподібні галактики, такі як NGC 6684, мають великий диск, але у них немає помітних спіральних рукавів галактик. Завдяки цьому у них такий «примарний» вигляд.

Нове зображення телескоп показав у рамках перепису сусіднього Всесвіту під назвою «Кожна відома сусідня галактика». Мета — спостереження за всіма галактиками в радіусі 10 мегапарсек (32,6 мільйона світлових років), які ще не відвідував телескоп.