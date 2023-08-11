Розвідка Нової Зеландії звинуватила Китай, Іран та росію у втручанні у внутрішні справи
- Автор:
- Анна Холоднова
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Служба розвідки та безпеки Нової Зеландії оприлюднила звіт про загрози іноземного втручання у внутрішні справи країни.
Про це пише NZ Herald.
У звіті зазначено, що цим займаються Китайська Народна Республіка (КНР), Ісламська Республіка Іран і російська федерація.
«Є невелика кількість держав, які здійснюють іноземне втручання в Нову Зеландію, але їхня здатність завдавати шкоди є значною», — зазначено в документі.
Там також ідеться, що основними цілями такого втручання стають мігранти та люди, яких іноземна розвідка визначає як дисидентів. Зокрема, Іран спостерігає за іранськими громадами у країні.
«Міжнародні кампанії росії з поширення дезінформації не спрямовані безпосередньо на Нову Зеландію, але впливають на погляди деяких новозеландців», — ідеться в доповіді.
Згідно зі звітом, на національну безпеку Нової Зеландії також впливають екстремізм, стратегічна конкуренція, зниження соціальної довіри, технологічні інновації та глобальна економічна нестабільність.
- Від березня 2022 року Нова Зеландія запровадила більше ніж 20 пакетів санкцій щодо понад 1 500 фізичних і юридичних осіб, причетних до війни росії в Україні.