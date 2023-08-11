В Індії компанії дають працівникам вихідний, щоб ті подивилися новий фільм із культовим актором

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У Південній Індії деякі компанії дають співробітникам вихідний, щоб ті подивилися новий фільм «Тюремник» із культовим індійським актором Раджінікантом.

Про це пише CNN.

На вулицях міст на півдні Індії натовпи людей танцюють і запускають петарди — так вони радіють виходу фільму з актором, якого вважають «напівбогом», після дворічної перерви.

Кінотеатри переповнені глядачами, очікується, що новий бойовик встановить рекордні касові збори.

Наприклад, освітня компанія Redbooks Abroad подарувала своїм співробітникам безкоштовні квитки і дала їм «день, щоб розслабитися, порадіти та зануритися в магію кіно».