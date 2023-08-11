Кабмін ухвалив постанову про е-довірчі послуги. Що вона передбачає?

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Уряд підтримав постанову, яка затверджує вимоги до Довірчого списку. Тепер українське законодавство більше відповідатиме європейському у сфері електронних довірчих послуг.

Про це пише пресслужба Кабміну.

Довірчий список — це перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та інформації про сервіси, які вони надають. Він працює з 2018 року та є основою системи кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Серед електронних довірчих послуг є створення чи перевірка кваліфікованого електронного підпису (печатки), формування або ж підтвердження чинності сертифіката електронного підпису, печатки, автентифікації сайту тощо.

Ухвалення постанови означає, що українські е-довірчі послуги будуть технічно сумісними між собою та Європейським довірчим списком надавачів е-довірчих послуг. Тобто українці зможуть вільно використовувати українські електронні підписи в ЄС.