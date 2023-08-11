Швейна фабрика пошила для ЗСУ неякісну форму — держава зазнала 35 млн грн збитків. Директору повідомили про підозру

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У Києві правоохоронці викрили директора приватної фірми, який присвоїв собі гроші, що мали йти на виробництво форменого одягу для ЗСУ. Йому повідомили про підозру.

За даними слідства, у 2022 році військова частина та швейна фабрика уклали договір на поставку форменого одягу для військовослужбовців.

Умови договору передбачали поставку вітровологозахисних і утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн гривень.

Скориставшись нагальною потребою в забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату на суму понад 5 млн гривень, а згодом решту обумовлених договорами коштів.

Однак поставлені товари виявилися неналежної якості.

За висновками експертів передана військова форма не відповідає технічним умовам і не може використовуватися за призначенням. Сума завданих збитків становить понад 35 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюють інших причетних до вчинення злочину осіб, причетні, зокрема, серед військових посадовців.