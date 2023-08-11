СБУ повідомила про підозру колишньому лідеру Комуністичної партії Петру Симоненку

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Комуністична партія Російської Федерації

Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому народному депутату, керівнику забороненої Комуністичної партії України Петру Симоненку.

Про це СБУ повідомила 11 серпня.

Про підозру йому повідомили за статтею 109 (публічні заклики до насильницької зміни влади) та за статтею 436-2 (виправдовування збройної агресії рф).

Під час окупації Київщини Петро Симоненко звернувся до найвищого військово-політичного керівництва росії і просив «евакуювати» його до рф. Щоб вивезти Симоненка з родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецпризначенців рф. Коли ті прибули до Березівки, Симоненко особисто їх зустрічав, а потім поселив у власному будинку і забезпечив продовольством.

З 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ супроводжував Симоненка та його близьких через російські блокпости на територію Білорусі. Звідти він переїхав до росії, де його призначили заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання «Союз комуністичних партій — Комуністичної партії Радянського Союзу». Це повністю прокремлівська організація, яку контролює російська Компартія на чолі з її лідером Геннадієм Зюгановим.

Далі саме за вказівкою Зюганова Симоненко почав публічно підтримувати політику Москви. Так у жовтні 2022 року він взяв участь у 22-й «Міжнародній зустрічі комуністичних і робітничих партій» у місті Гавана на Кубі. Під час свого виступу Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини України та діяльність «Л/ДНР». Крім того, 21—22 квітня 2023 року Симоненко взяв участь у з’їзді «антифашистського форуму» у Мінську, там він підтримував продовження війни та виправдовував кремлівські наративи про застосування ядерної зброї.