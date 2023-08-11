За час війни Сили оборони отримали від США понад 2 млн 155-мм снарядів

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За час повномасштабної війни України проти росії ЗСУ отримали від США понад два мільйони 155-міліметрових снарядів. Отримані нещодавно касетні боєприпаси українські війська застосовують належним чином.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони США Пет Райдер.

За його словами, США змогли швидко збільшити виробництво 155-мм боєприпасів.

«З 14 000 на місяць у лютому 2022-го до приблизно 24 000 на місяць сьогодні, і ми плануємо вийти на рівень понад 80 000 на місяць протягом наступного року», — розповів речник Пентагону.

Він додав, що хоча запаси 155-мм снарядів у США не безмежні, Пентагон влаштовує наявна кількість, і вона дає можливість далі тісно співпрацювати із союзниками та партнерами по всьому світу на цьому фронті.

Що стосується касетних снарядів, то, за словами представника Пентагону, США надали їх Україні, щоб ЗСУ могли продовжувати боротися з противником, який має перевагу в артилерії.