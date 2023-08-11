Сили оборони ліквідували ще 580 російських окупантів і 12 танків
- Автор:
- Софія Телішевська
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mil.mk
Протягом доби 10 серпня сталися 34 бойові зіткнення між українськими військовими та російськими окупантами.
Сили оборони ліквідували 580 окупантів, знищили 15 артилерійських систем, 12 танків і два засоби протиповітряної оборони. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.