Сили оборони ліквідували ще 580 російських окупантів і 12 танків

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mil.mk

Протягом доби 10 серпня сталися 34 бойові зіткнення між українськими військовими та російськими окупантами.

Сили оборони ліквідували 580 окупантів, знищили 15 артилерійських систем, 12 танків і два засоби протиповітряної оборони. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.