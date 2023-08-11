Кабмін закриває офіс уповноваженого у справах зниклих безвісти. Хто розділить його повноваження

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Voevoda / Wikipedia

Кабінет міністрів ліквідує офіс уповноваженого з питань людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Відповідну постанову уряду оприлюднять згодом.

Про це з посиланням на слова очільника Офісу Олега Котенка пише hromadske.

Він зазначив, що за понад рік роботи йому й команді вдалося зустрітися більше ніж із десятьма тисячами родичів зниклих безвісти, і більшість із них «отримали відповіді». Чиновник заявив, що й надалі допомагатиме людям, наскільки зможе, «але без повноважень це буде важко».

Медіа з посиланням на джерела пишуть, що повноваження уповноваженого передадуть трьом державним структурам:

Міністерство внутрішніх справ візьме на себе розшук зниклих і ведення відповідного реєстру;

Головне управління розвідки Міністерства оборони відповідатиме за повернення тіл загиблих;

Міністерство оборони займеться пошуковими групами.

Кабмін призначив Котенка уповноваженим із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, 20 травня 2022 року. До цього він як волонтер займався пошуком зниклих та обміном полоненими внаслідок російської агресії в Україні.