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Кабмін закриває офіс уповноваженого у справах зниклих безвісти. Хто розділить його повноваження

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Voevoda / Wikipedia

Кабінет міністрів ліквідує офіс уповноваженого з питань людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Відповідну постанову уряду оприлюднять згодом.

Про це з посиланням на слова очільника Офісу Олега Котенка пише hromadske.

Він зазначив, що за понад рік роботи йому й команді вдалося зустрітися більше ніж із десятьма тисячами родичів зниклих безвісти, і більшість із них «отримали відповіді». Чиновник заявив, що й надалі допомагатиме людям, наскільки зможе, «але без повноважень це буде важко».

Медіа з посиланням на джерела пишуть, що повноваження уповноваженого передадуть трьом державним структурам:

Кабмін призначив Котенка уповноваженим із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, 20 травня 2022 року. До цього він як волонтер займався пошуком зниклих та обміном полоненими внаслідок російської агресії в Україні.