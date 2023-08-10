Іспанська Валенсія встановила свій новий температурний рекорд

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Місто Валенсія на сході Іспанії 10 серпня встановило новий температурний рекорд — у країні вирує третя хвиля спеки.

Про це повідомило державне метеорологічне агентство Aemet.

Ртутний стовпчик піднявся до +46,8 °C в аеропорту Валенсії, побивши попередній рекорд у +43,4 °C, встановлений 6 липня 1986 року.

У центрі середземноморського портового міста цього дня було більш порожню, ніж зазвичай, бо люди намагалися уникати виходу на вулицю. Влада організувала притулок з кондиціонером, щоб безхатьки могли врятуватися від спеки, випити води й покупатися.

Рекорд найвищої температури в Іспанії +47,6 °C зареєстрували 14 серпня 2021 року на метеостанції Aemet на Ла-Рамбла в південній провінції Кордова.