Малайзія забороняє носити годинники Swatch із дизайном на підтримку ЛГБТ. За порушення — увʼязнення або штраф

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Уряд Малайзії заборонив усі товари від швейцарського бренду годинників Swatch із дизайном на підтримку ЛГБТ.

Про це пише Sky News.

Годинники, обгортки та коробки в кольорах прапора ЛГБТ заборонені, а влада попереджає, що будь-кого, хто носитиме, оштрафують або увʼязнять.

Міністерство внутрішніх справ Малайзії заявило, що ці годинники «шкідливі або, можливо, шкідливі для моралі, суспільних інтересів і національних інтересів через сприяння, підтримку та нормалізацію руху ЛГБТ, який не сприймається широкою громадськістю». Малайзія — переважно мусульманська країна, у якій одностатеві стосунки поза законом.

Перед цим влада провела рейд у магазинах Swatch і конфіскувала 172 годинники, присвячені правам ЛГБТ. Швейцарський годинниковий виробник подав до суду на уряд Малайзії — вимагає відшкодувати збитки та повернути годинники, зазначаючи, що вони «несуть послання миру і любові».