«Чорний» археолог продав на аукціоні скарб на пів мільйона гривень і отримав підозру

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Офіс генерального прокурора

«Чорний» археолог з Хмельниччини знайшов унікальний скарб ІІІ століття і продав його на інтернет-аукціоні. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік проводив археологічні розкопки без відповідного дозволу і знайшов унікальний скарб ІІІ століття — пояси готів, срібло, мідь та інші стародавні артефакти. Ці предмети мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

Потім «чорний» археолог виставив знахідки на інтернет-аукціоні та продав їх. Орієнтовна вартість скарбу перевищує 590 тисяч гривень.

Тепер чоловіка підозрюють у незаконному привласненні знайденого скарбу, який має культурну цінність, і збуті майна, одержаного кримінальним шляхом (ч. 1 ст. 193, ст. 198 КК України). Триває розслідування.