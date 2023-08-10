Церемонію вручення премії «Еммі-2023» перенесли на чотири місяці через страйки в Голлівуді

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Ryan McGilchrist / Unsplash

Церемонію вручення найпрестижнішої телевізійної нагороди — премії «Еммі-2023» — перенесли на 15 січня 2024 року через страйки акторів і сценаристів у Голлівуді.

Про це пише Bild.

Цьогорічна, 75-та церемонія мала відбутися 18 вересня, однак через загрози, які йдуть від страйків, організатори вирішили подбати про безпеку телезірок і відкласти проведення заходу.

Востаннє вручення премії «Еммі» переносили у 2001 році через теракт у Всесвітньому торговому центрі в Нью-Йорку.