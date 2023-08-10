Церемонію вручення премії «Еммі-2023» перенесли на чотири місяці через страйки в Голлівуді
- Автор:
- Ліза Бровко
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Ryan McGilchrist / Unsplash
Церемонію вручення найпрестижнішої телевізійної нагороди — премії «Еммі-2023» — перенесли на 15 січня 2024 року через страйки акторів і сценаристів у Голлівуді.
Про це пише Bild.
Цьогорічна, 75-та церемонія мала відбутися 18 вересня, однак через загрози, які йдуть від страйків, організатори вирішили подбати про безпеку телезірок і відкласти проведення заходу.
Востаннє вручення премії «Еммі» переносили у 2001 році через теракт у Всесвітньому торговому центрі в Нью-Йорку.
- У США актори оголосили страйк у середині липня після невдалих переговорів між профспілкою Гільдії кіноакторів і великими кіностудіями, тоді як американські сценаристи страйкували ще з травня. Голлівуд уперше за понад 60 років переживає подвійний страйк, який паралізував багато кіно- і серіальних проєктів. Профспілки вимагають підвищення гонорарів від студій і стримінг-провайдерів, таких як Disney, Paramount і Netflix, а також гарантій щодо майбутнього використання штучного інтелекту.