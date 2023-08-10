Телескоп «Джеймс Вебб» показав найвіддаленішу зірку Всесвіту, про яку відомо людству

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NASA / ESA / CSA

Телескоп James Webb продемонстрував найвіддаленішу зірку у Всесвіту, про яку відомо людству. Її назвали Earendel.

Про це пише Space.

Зірку вперше відкрив телескоп Hubble минулого року. Світлу Earendel знадобилося 12,9 мільярда років, щоб досягти Землі, тобто зірка зʼявилася менше ніж за мільярд років після Великого вибуху, після якого Всесвіт почав існування.

Однак Всесвіт розширюється з прискоренням, тому насправді відстань від Землі до Earendel наразі становить 28 мільярдів світлових років.

NASA / ESA / CSA

Телескоп Hubble зміг помітити Еарендел завдяки явищу, відомому як гравітаційне лінзування, за якого сила тяжіння масивного обʼєкта на передньому плані діє як лінза, викривляючи саму тканину простору та часу, згинаючи й підсвічуючи світло від більш віддаленого тіла, коли це світло проходить повз. James Webb застосував таку ж стратегію, використовуючи силу викривлення простору гравітаційного скупчення під назвою WHL0137-08, яке випадково співпало з Earendel.

Виявилося, що Earendel удвічі гарячіша за Сонце і приблизно в мільйон разів яскравіша. Астрономи вважають, що далека зоря має компаньйона — холодну і червону зірку. Подвійні зоряні системи характерні для масивних зірок, таких як Earendel.

«Це відкрило нову сферу Всесвіту для зіркової фізики та новий предмет для вчених, які вивчають ранній Всесвіт, де колись галактики були найменшими космічними обʼєктами, що можна було виявити», — заявили представники NASA.