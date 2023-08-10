Google запускає бета-версію електронного підпису для Google Docs і Google Drive

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Lauren Edvalson / Unsplash

Компанія Google відкрила бета-версію нової функції електронного підпису в Google Workspace. Вона доступна для Google Docs і Google Drive.

Про це йдеться у блозі компанії.

Функцією під назвою eSignature можуть скористатися індивідуальні та групові облікові записи. Раніше це могли зробити тільки підприємці та малий бізнес як засіб для збору і відстеження цифрових підписів.

Тепер можна підписувати будь-які документи одразу в Google Docs і Google Drive. Для цього передбачене поле електронного підпису, яке можна додати до документа.