Естонія надішле Україні стрілецьку зброю і боєприпаси

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Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура відправити Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони країни.

«Ми маємо підтримати Україну в боротьбі з російською агресією, яка триває. Ми знову знайшли можливість, коли Естонія може простягнути руку допомоги», — сказав Ханно Певкур.