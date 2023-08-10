Естонія надішле Україні стрілецьку зброю і боєприпаси
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура відправити Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони країни.
«Ми маємо підтримати Україну в боротьбі з російською агресією, яка триває. Ми знову знайшли можливість, коли Естонія може простягнути руку допомоги», — сказав Ханно Певкур.
- Естонія вже надала Україні військової допомоги на понад €400 мільйонів — більше за 1% ВВП. Раніше естонці надсилали протитанкові системи Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, автівки, обладнання звʼязку, польові госпіталі, медичне обладнання і продуктові набори.
- У січні 2023 року Естонія виділила рекордний пакет важкого озброєння, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Після підриву окупантами Каховської ГЕС Таллінн оперативно надав Україні допомогу в ліквідації наслідків техногенної катастрофи та відправив обладнання на €457 тисяч.
- 17 червня уряд Естонії першим у Європі схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України.