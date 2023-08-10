Ілон Маск продасть з аукціону пташку з будівлі Twitter, картину з Обамою і ще 582 лоти

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Американський мільярдер Ілон Маск виставить на аукціон вивіску з будівлі Twitter та інші памʼятні речі компанії.

Про це пише BBC.

Торги розпочнуться 12 вересня та завершаться за два дні. За даними аукціонного дому Heritage Global Partners, пропозиція для кожного лота стартує від $25.

Серед 584 пропонованих лотів є меблі, величезні клітки для птахів, кабінка діджея з контролером, мікшерами і колонками та велика кількість різних музичних інструментів.

Один із лотів — вивіска з пташкою — досі перебуває на стіні штаб-квартири компанії на 10-й вулиці в Сан-Франциско.

«Птах все ще встановлений збоку будівлі. Покупець несе відповідальність за наймання ліцензованої компанії з відповідними дозволами», — йдеться в описі до лота.

Також продадуть дві картини маслом, на яких зображені фото, що стали вірусними у Twitter.

Перша – зіркове селфі Еллен Дедженерес, зроблене на церемонії вручення премії «Оскар» у 2014 році.

Інша – знімок експрезидента США Барака Обами. Обама запостив його в Twitter, коли його переобрали в листопаді 2012 року. На той час цей твіт був найпопулярнішим на платформі.

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