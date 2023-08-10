Столиця розробила 15 сценаріїв на випадок блекауту взимку

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У Києві в серпні проведуть тренування «стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту».

Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв розповів виданню «Вечірній Київ».

За його словами, столиця розробила 15 сценаріїв на випадок надзвичайної ситуації взимку.

Петро Пантелеєв також зауважив, що минулого року одним із ключових питань було забезпечення генераторами пунктів обігріву. «З керівником району без попередження оглядаємо обрані обʼєкти. Уже перевірили Оболонський і Голосіївський райони. Таким чином контролюємо, як відпрацьовує районна влада план підготовки до зими», — зазначив Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, котельні невеликої потужності, які можуть працювати від генераторів, уже ними оснащені. Генераторами оснащена й частина обʼєктів водопостачання та водовідведення.

Деякі ОСББ та ЖБК також ставлять собі ці прилади на системи циркуляції теплоносія та підкачування води.

«На сьогодні дві третини робіт уже виконали. Є план підготовки, графік, за яким рухаємось. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт та ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити», — наголошує Петро Пантелеєв.