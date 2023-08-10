В Одесі створили виставку про наслідки теракту на Каховській ГЕС

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З 11 серпня до 11 жовтня в одеській «Галереї стійкості» проходитиме виставка Одеського музею сучасного мистецтва «Високоточна любов або Третя світова».

На ній експонують роботи одеського художника Ігоря Гусєва про наслідки теракту на Каховській ГЕС. До створення робіт долучили й штучний інтелект.

Галерея розташована за адресою вулиця Михайла Грушевського, 39. Час роботи: з 12:00 до 17:00 (крім понеділка і вівторка).