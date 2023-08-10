На Кіпрі котячий вірус вирішили лікувати пігулками від коронавірусу

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На Кіпрі поширюється штам котячого коронавірусу, який вже вбив тисячі тварин. Міністерство охорони здоровʼя дозволило лікувати хворобу противірусними пігулками, які призначались людям.

Про це газеті The Guardian розповів директор державної ветеринарної служби Христодулос Піпіс.

Кожна упаковка пігулок коштуватиме €100. До кінця тижня першу партію препаратів розподілять між ветеринарними центрами пʼяти районів. Власники кішок, які мають рецепт від ветеринара, зможуть купити пігулки. Інші противірусні препарати на ринку були дорогими.

Уряд провів інвентаризацію 500 коробок з ліками. У них було дві тисячі упаковок з пігулками, по 40 штук у кожній. Отже для котів доступні 80 тисяч противірусних таблеток.

У січні у столиці Кіпру Нікосії вперше зафіксували котячий коронавірус FCoV-23. Вірус провокує котячий інфекційний перитоніт (FIP). Якщо його не лікувати, приводить до смерті. За даними Всекіпрської ветеринарної асоціації, протягом трьох-чотирьох місяців вірус поширився по всьому острову. Це мутований вірус, який не має стосунку до COVID-19 і не може передаватись людям. У пігулках, які призначались для людей, активний інгредієнт — молнупіравір, який виявився корисним для кішок з діагнозом FIP.

Товариство захисту та добробуту кішок Кіпру (PAWS) нещодавно заявило, що близько 300 тисяч кішок, як домашніх, так і безпритульних, загинули внаслідок стрімкого поширення FIP з січня. Місцеві ветеринари назвали цю цифру «перебільшенням», назвавши натомість вісім тисяч смертей у першій половині 2023 року, але не заперечували серйозності спалаху.

Коронавірус кішок виділяється з фекаліями інфікованих кішок, а потім розповсюджується контактним шляхом. Вперше його зареєстрували в 1960-х роках. Спалахи інфекційного перитоніту кішок, хоч і рідкісні, раніше траплялися у Великій Британії, США, Тайвані та Греції, але завжди обмежувалися розплідниками. На Кіпрі вірус, скоріш за все, набув набагато небезпечнішої інфекційної форми, і жертвами стають навіть домашні тварини.

Кіпр славиться своєю численною котячою популяцією. Легенда свідчить, що кішок завезла Свята Олена, мати римського імператора Костянтина Великого, яка наказала надіслати їх з Палестини та Єгипту, щоб позбавити острів від отруйних змій.