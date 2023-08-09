У Запоріжжі лікарям вдалося реанімувати людину, яку вважали загиблою
- Автор:
- Анна Холоднова
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МВС
У Запоріжжі лікарям вдалося реанімувати одного постраждалого. Його вважали загиблим.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Станом на 21:30 9 серпня відомо про двох жертв і сімох поранених.
Рятувальники загасили пожежу в господарчій будівлі. Поліцейські обійшли житлові будинки навколо місця влучання і не виявили загиблих чи травмованих. Постраждали люди, які в момент атаки перебували на вулиці.
- Увечері 9 серпня росія обстріляла житловий квартал Запоріжжя. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по Запоріжжю ракетою «Іскандер», влучили по території храму святих апостолів Петра і Павла (ПЦУ).