«Агентство»: Завод під Москвою, який атакував дрон, розробляв бомбардувальник нового покоління

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Загорський оптико-механічний завод (росія), який вдень 9 серпня атакував дрон, брав участь у розробці бомбардувальника нового покоління.

Про це повідомляє російське видання «Агентство» із посиланням на державні закупівлі.

Підприємство з 2019 року бере участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносія нового покоління «Посланник». Державні контракти заводу припинили публікувати майже одразу після початку війни — з березня 2022 року, але укладені раніше контракти досі доступні. Серед них є контракт на «виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи на тему шифр: «Посланник-1ОЕП/Л».

Замовник — національний дослідницький інститут «Екран», який займається, зокрема, розробкою обладнання для військової авіації. Головний виконавець проєкту — компанія «Туполєв», держзамовник — Міноборони росії.

«Посланник» — це далекий бомбардувальник-ракетоносій, його почали розробляти у 2009 році. Літак спроєктували за схемою «літаюче крило», у конструкції використовують технології та матеріали, що знижують помітність (технологія «стелс»).