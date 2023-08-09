«Агентство»: Завод під Москвою, який атакував дрон, розробляв бомбардувальник нового покоління
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Загорський оптико-механічний завод (росія), який вдень 9 серпня атакував дрон, брав участь у розробці бомбардувальника нового покоління.
Про це повідомляє російське видання «Агентство» із посиланням на державні закупівлі.
Підприємство з 2019 року бере участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносія нового покоління «Посланник». Державні контракти заводу припинили публікувати майже одразу після початку війни — з березня 2022 року, але укладені раніше контракти досі доступні. Серед них є контракт на «виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи на тему шифр: «Посланник-1ОЕП/Л».
Замовник — національний дослідницький інститут «Екран», який займається, зокрема, розробкою обладнання для військової авіації. Головний виконавець проєкту — компанія «Туполєв», держзамовник — Міноборони росії.
«Посланник» — це далекий бомбардувальник-ракетоносій, його почали розробляти у 2009 році. Літак спроєктували за схемою «літаюче крило», у конструкції використовують технології та матеріали, що знижують помітність (технологія «стелс»).
- Удень 9 серпня стався вибух на Загорському оптико-механічному заводі, що розташований у місті Сергієв Посад Московської області, постраждали понад 20 людей, одна жінка загинула. Російські екстрені служби заявляли про атаку безпілотника.