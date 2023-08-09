Рада створила тимчасову слідчу комісію для контролю за публічними закупівлями
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- Анна Холоднова
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Олександр Корнієнко / Facebook
Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства в публічних закупівлях під час воєнного стану.
За постанову № 9555 прогосував 271 народний депутат.
У ТСК працюватимуть 11 нардепів від різних партій. Головою став депутат від фракції «Голос» Володимир Цабаль.
Ця комісія розслідуватиме порушення законодавства, зокрема випадки корупції під час публічних закупівель в органах влади. Її контроль не поширюватиметься на закупівлі товарів і послуг для сфер оборони й безпеки.
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