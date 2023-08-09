Росіяни будують у Херсонесі новий амфітеатр. Вони руйнують культурний та археологічний ландшафт

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В окупованому Криму військові будівельники росії зводять новий амфітеатр на території заповідника «Херсонес Таврійський».

Про це повідомляє Спілка археологів України.

Роботами займаються підлеглі Військово-будівельного комплексу Міноборони росії (ВБК). Вони продовжують будівельні роботи зі створення так званого історико-археологічного парку «Херсонес Таврійський». Спілка археологів наголошує, що росіяни руйнують культурний та археологічний ландшафт. Зовнішній вигляд усіх будівель відповідатиме загальній імперській концепції: псевдовізантійська стилістика в «новому прочитанні, з використанням сучасних технологій і матеріалів. Територія Херсонесу — це культурна спадщина ЮНЕСКО, де заборонено будівництво.

Проєкт курує Патріарша ради з культури, роботи ведуться за дорученням путіна, проєкт фінансує фонд «Моя історія».

Військово-будівельного комплексу Міноборони росії повідомляв, що новий амфітеатр готовий вже на 70%, він розрахований на 1 200 глядачів. За амфітеатром окупанти планують звести ще два адміністративно-побутові корпуси, де перевдягатимуться артисти.

У 2015 року путін запропонував збудувати в Херсонесі міжнародний православний центр. У березні 2019 року він дав вказівку збудувати там музей християнства, у серпні того ж року — міжнародний археологічний центр. Наприкінці літа 2021 року путіну презентували концепцію майбутнього історико-археологічного парку, який має зʼявитися на території музею-заповідника «Херсонес Таврійський» до 2024 року. Ішлося про понад 23 гектари, три з яких віддадуть під будівництво нових споруд.