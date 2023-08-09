Медведчук судиться за право бути адвокатом в Україні

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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»

Обвинувачений в державній зраді Віктор Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права на адвокатську діяльність.

Про це руху «ЧЕСНО» повідомив засновник адвокатського бюро «Титикало та партнери» Роман Титикало.

За його словами, провадження відкрили дуже швидко.

Титикало впевнений, що позов Медведчука безперспективний.

«Є два варіанти розвитку подій. Враховуючи, що Медведчук має звʼязки у судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах, я не виключаю спроби добитися позитивного рішення суду. Але це малоймовірно. З іншого боку, я підозрюю, що це може робитися для піару не на українську аудиторію, а на московитів», — сказав він.

У своїх поясненнях до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Медведчук обґрунтовував свої мотиви тим, що його справа начебто повʼязана з політичним переслідуванням і репресіями через його політичні погляди.

Інтереси Медведчука представляє адвокат Олексій Калінніков, який раніше представляв інтереси експрокурора Віктора Пшонки та друкарні «Новий світ», що видавала книги Віктора Януковича.