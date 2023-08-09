У США на жінку одночасно напали змія та яструб

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CBS

В американському місті Сілсбі, штат Техас, на 64-річну жінку з неба впала змія, а потім напав яструб.

Про це повідомляє BBC News Україна.

Пеггі Джонс косила газон у дворі. Яструб, що пролітав повз, випустив на неї змію, яку ніс у пазурах. Плазун обвився навколо руки жінки, почав її кусати та розбив окуляри.

Тим часом яструб повернувся за здобиччю і напав на Пеггі. Птах поранив руку жінки і полетів, забравши змію із собою.

На руці й обличчі жінки залишилися рани, порізи, подряпини й синці. Чоловік відвіз Пеггі до лікарні, де їй допомогли.