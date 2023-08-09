«Директор» Бердянського порту, який допоміг росіянам вивезти зерна на $30 мільйонів, отримав 10 років вʼязниці

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Суд призначив 10 років увʼязнення з конфіскацією майна очільнику окупованого Бердянського морського торгового порту Володимиру Стельмаченку, який допомагав розграбовувати українське зерно. Чоловік переховується на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, початок терміну відбування покарання рахуватиметься з дня його затримання.

Про це Служба безпеки України повідомила 9 серпня.

Під керівництвом Стельмаченка з червня 2022 року із захопленого морського порту росіяни переправили до росії майже 150 тисяч тонн пшениці на загальну суму понад $30 мільйонів.

Володимир Стельмаченко — колишній начальник відділу оперативного реагування Бердянського порту, який після окупації міста пішов на співпрацю з росіянами. За це гауляйтер Олександр Сауленко подав його кандидатуру на посаду «очільника» захопленого порту. Після призначення Стельмаченко почав виконувати вказівки росіян про передачу всього майна українського порту «на баланс» місцевої окупаційної адміністрації. Основним його завданням було допомагати вивозити українське зерно в росію. Для цього залучили морські судна «Сормовський-48» і ZHIBEK ZHOLY. На рейдах їх супроводжували бойові кораблі Чорноморського флоту рф.