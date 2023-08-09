В Україні повернуть обовʼязкові публічні фінансові звіти партій
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Ruslan Stefanchuk
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 9419-1 про відновлення фінансової звітності та державного контролю за фінансуванням політичних партій.
За проголосував 291 народний депутат.
Партійне звітування спочатку призупинили у 2020 році через коронавірус, а згодом через воєнний стан — тобто востаннє партії звітували за третій квартал 2020 року. Після того як закон набуде чинності, політичні партії мають подати звіти за всі періоди, за які не звітували, починаючи з 2020 року. На це відводиться 120 днів. На подачу звітів щодо державного фінансування — 90 днів.
Також у законопроєкті враховані особливості звітування партій, повʼязані з війною. Так, від початку російського вторгнення 6 областей України були в окупації, частина з них досі в тимчасовій окупації. Подекуди партійні документи на цих територіях були або втрачені, або свідомо знищені очільниками організацій. Проте неможливість подати повну інформацію про майно, доходи, витрати мають бути документально підтверджені.
- У травні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції встановило порушення законодавства під час фінансування партії «Слуга народу». Там виявили людей, які робили великі внески на рахунок партії, але невідомо, звідки вони взяли кошти.
- У кінці березня 2020 року Верховна Рада дозволила партіям не подавати фінансові звіти до завершення «заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби». На початку 2021 року профільний комітет Ради схвалив законопроєкт № 4611, який допоміг би відновити обовʼязкову звітність, але на голосування його так і не винесли.