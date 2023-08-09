В Україні повернуть обовʼязкові публічні фінансові звіти партій

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Facebook / Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 9419-1 про відновлення фінансової звітності та державного контролю за фінансуванням політичних партій.

За проголосував 291 народний депутат.

Партійне звітування спочатку призупинили у 2020 році через коронавірус, а згодом через воєнний стан — тобто востаннє партії звітували за третій квартал 2020 року. Після того як закон набуде чинності, політичні партії мають подати звіти за всі періоди, за які не звітували, починаючи з 2020 року. На це відводиться 120 днів. На подачу звітів щодо державного фінансування — 90 днів.

Також у законопроєкті враховані особливості звітування партій, повʼязані з війною. Так, від початку російського вторгнення 6 областей України були в окупації, частина з них досі в тимчасовій окупації. Подекуди партійні документи на цих територіях були або втрачені, або свідомо знищені очільниками організацій. Проте неможливість подати повну інформацію про майно, доходи, витрати мають бути документально підтверджені.