До ексрегіонала прийшли з обшуками у справі щодо відмивання понад 500 млн грн

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Правоохоронці прийшли з обшуками в маєток у «Конча-Заспі» та офіси колишнього народного депутата (I, III — VII скликань) від Партії регіонів у справі про відмивання понад 500 млн грн. За даними джерел «Бабеля» у правоохоронних органах, йдеться про Володимира Макеєнка.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора, Держбюро розслідувань та Служба безпеки України.

Екснардепа, який в минулому був заступником голови фракції забороненої партії, перевіряють на причетність до відмивання півмільярда грн і на ухилення від сплати податків на більше ніж 63 млн грн за період з 2011 по 2014 роки. Обшуки проходять у помешканнях керівників підконтрольних екснардепу компаній, серед яких є офшорні.

За версією слідства, саме через них була створена обородку і керівники фірм були у ній задіяні. Правоохоронці вилучили документи, які можуть мати докази вини екснардепа.

Справа розслідується за двома статтями, за якими передбачено покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці імʼя депутата не назвивають.