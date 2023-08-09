У Держбюджет на 2024 рік закладатимуть суму міжнародної допомоги на рівні цього року — не менше $42 млрд

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Ковальчук Віктор / УНІАН

До державного бюджету на 2024 рік суму необхідної міжнародної допомоги закладатимуть на рівні не менше поточного року. Тобто мінімум $42 млрд.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтервʼю «Радіо Свобода».

«Зараз $42 мільярди у нас зовнішні потреби у зовнішньому фінансуванні. Наступного року ми плануємо не меншу суму», — сказав міністр. Він пояснив це тим, що бюджет сектора безпеки та оборони також планується на рівні 2023 року — $1,6 трлн — і це витрати, які Україна має фінансувати сама.

При цьому, за словами Марченка, надходження за рахунок міжнародної допомоги ще не підтверджені. Але так було і під час підготовки бюджету на 2023 рік — держава не мала впевненості, що під кожну статтю видатків буде допомога.

«2024 рік — поки що є розуміння лише, що в нас є допомога від ЄС, 50 мільярдів євро на чотири роки. Є МВФ, який нам допомагає зібрати ці зобовʼязання. Сподіваюся, що будуть США. Дуже сподіваюся! Це дуже важливо. Тому що США дають грантову допомогу. Але це не даність», — розповів він.