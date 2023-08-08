На Харківщині від удару струмом з планшета загинула дитина
- Автор:
- Анна Холоднова
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Національна поліція
У селі Павлівка на Харківщині від удару струмом з планшета загинула 11-річна дівчинка.
Про це повідомили в поліції Харківської області.
Правоохоронці зазначають, що пристрій «вибухнув» у дитини в руках, але водночас зазначає, що дівчинка отримала «смертельну травму від ураження струмом». Планшет стояв у цей момент на зарядці.
Судячи з фото, у дитини був iPad 9.
Тіло дитини направили до моргу для встановлення причин смерті. З місця події вилучили речові докази.