На Харківщині від удару струмом з планшета загинула дитина

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Національна поліція

У селі Павлівка на Харківщині від удару струмом з планшета загинула 11-річна дівчинка.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Правоохоронці зазначають, що пристрій «вибухнув» у дитини в руках, але водночас зазначає, що дівчинка отримала «смертельну травму від ураження струмом». Планшет стояв у цей момент на зарядці.

Судячи з фото, у дитини був iPad 9.

Тіло дитини направили до моргу для встановлення причин смерті. З місця події вилучили речові докази.