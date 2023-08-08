Голова ГУР Буданов відвідав Болгарію. Там він зустрівся з міністром оборони й головою розвідки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відвідав Болгарію, де зустрівся з міністром оборони Тодором Тагаревим і директором Служби військової розвідки генералом Венеліном Венєвим.
Про це пишуть БГНЕС, BNR і «Булевард България».
Буданов обговорив з ними стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку ситуації та інші теми, що становлять взаємний інтерес. З болгарської сторони були питання щодо сайту «Миротворець», який критикував президент Румен Радев. ЗМІ пишуть, що сторони задоволені переговорами.
Коли саме відбувся візит та його деталі місцеві медіа не повідомляють, проте минулого тижня телеканал bTV опублікував інтервʼю з Будановим, де той казав про співпрацю країн у сфері озброєнь і дякував за боєприпаси. Щодо «Миротворця» він пояснював, що це «абсолютно приватна ініціатива, яка прояснює бачення певної групи людей».
- У липні болгарські ЗМІ були стурбовані тим, що на сайті «Миротворець» оприлюднили дані болгарських журналістів. МЗС країни «занепокоїлось» і вимагало пояснень. Парламент Болгарії доручив місцевим спецслужбам перевірити український сайт.
- Союз болгарських журналістів звинуватив сайт у тому, що він розголошує персональні дані, порушує основні правові норми в ЄС і загрожує правам і безпеці багатьох людей.
- Посольство України в Болгарії окремо заявило, що діяльність «Миротворця» жодним чином не повʼязана з роботою державних інституцій України й не відображає офіційної політики держави.