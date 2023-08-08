Голова ГУР Буданов відвідав Болгарію. Там він зустрівся з міністром оборони й головою розвідки

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Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відвідав Болгарію, де зустрівся з міністром оборони Тодором Тагаревим і директором Служби військової розвідки генералом Венеліном Венєвим.

Про це пишуть БГНЕС, BNR і «Булевард България».

Буданов обговорив з ними стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку ситуації та інші теми, що становлять взаємний інтерес. З болгарської сторони були питання щодо сайту «Миротворець», який критикував президент Румен Радев. ЗМІ пишуть, що сторони задоволені переговорами.

Коли саме відбувся візит та його деталі місцеві медіа не повідомляють, проте минулого тижня телеканал bTV опублікував інтервʼю з Будановим, де той казав про співпрацю країн у сфері озброєнь і дякував за боєприпаси. Щодо «Миротворця» він пояснював, що це «абсолютно приватна ініціатива, яка прояснює бачення певної групи людей».