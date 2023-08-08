В Україні почали реформу міжнародних пасажирських перевезень. Вже закрили 280 автобусних маршрутів

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запустило реформу міжнародних пасажирських перевезень. Почали з упорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів до росії та Польщі.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Комісія закрила 280 міжнародних автомобільних маршрутів, з яких: маршрути без відповідних дозволів з боку Польщі (118), маршрути, що ведуть до росії (140), та маршрути до Польщі. І ще 22 маршрути, про закриття яких просили самі перевізники.

За словами заступника міністра інфраструктури Сергія Деркача, першим кроком реформи є верифікація всіх міжнародних маршрутів, щоб мати актуальний перелік.

«Це дозволить нам бачити реальну ситуацію з перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу «єЧерга» для перетину кордону автобусами. Окрім цього, верифікація всіх маршрутів — це про можливість розширення ринку», — додав він.

Деркач додав, що після верифікації маршрутів до Польщі, таку ж роботу проведуть з маршрутами до інших країн.