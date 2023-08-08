Розвідка тестує на передовій новий український БпЛА SpyGun

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Українські захисники тестують у зоні бойових дій новий безпілотник українського виробництва SpyGun. Дрон призначений для глибинної розвідки, за необхідності його можна використовувати для коригування вогню.

Про нього детально розповіла пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Комплекс складається з двох БпЛА та наземної станції управління.

Дрон здатен працювати на відстані до 50 км завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ.

SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, він також може планерувати обраним маршрутом із вимкненими двигуном для економії заряду акумулятора.

Час польоту дрона без посадки становить 120—160 хвилин, максимальна висота польоту — 1 500 м, швидкість — 90 км/год.

При цьому дрон відносно недорогий, швидкий у виробництві і має простий дизайн корпусу. Його створили українські інженери й проєктувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.