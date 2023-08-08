У Туреччині під час вибуху в портовому елеваторі постраждали 12 людей

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У зерносховищі неподалік порту Дериндже на заході Туреччини увечері 7 серпня стався вибух. На місці постраждали 12 людей, повідомляють CNN Türk та Anadolu.

«Початкові оцінки показують, що вибух стався через стиск зернового пилу під час транспортування пшениці на судно», — повідомили у Турецькій зерновій раді.

Вибух пошкодив 13 шахтних колодязів та господарські споруди. У Міністерстві транспорту повідомили, що жодне судно не постраждало, але ушкоджено 20% запасів продовольства — це близько 15 тисяч тонн.

Голова Турецької зернової ради Ахмет Гюльдал вважає слабкою версію про диверсію як причину вибуху в порту. Проте турецька влада її не виключає.